Стала известна дата прощания с ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым

Прощание с Михаилом Борисовым состоится 23 сентября на Большой сцене Театрального института имени Щукина. Гражданская панихида пройдет с 11:00 до 13:00.

Информация об этом появилась на официальном сайте института. Похоронят известного ведущего на Востряковском кладбище.

Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни 19 сентября. Актеру стало плохо во время съемок программы. Медики экстренно госпитализировали ведущего и ввели его в медикаментозную кому, но спасти его не удалось.

Ранее художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя Нонна Гришаева эмоционально отреагировала на известие о смерти Борисова. Она назвала его своим учителем. Ведь когда-то именно он привел Гришаеву на телевидение.

Александр Олешко тоже признался, что смерть ведущего для него стала большим потрясением. Актер рассказал, что виделся с Борисовым чуть больше недели назад и ничто не предвещало беды.