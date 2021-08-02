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    02 августа 2021, 13:30

    Стала известна дата прощания с президентом журфака МГУ Засурским

    Андрей Иванов

    Прощание с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским пройдет во дворике факультета 4 августа. Его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Стала известна дата прощания с президентом журфака МГУ Засурским

    Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Засурского будут отпевать в храме Святой мученицы Татианы на Моховой улице.

    Ясен Засурский умер на 92-м году жизни 1 августа. Он с 1965 по 2007 год был деканом факультета журналистики Московского государственного университета, а потом стал его президентом. Засурский был доктором филологических наук, профессором МГУ, заслуженным журналистом России.

    Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал Засурского легендой. В беседе с «360» он сообщил, что ушедший из жизни президент журфака был оппонентом на защите его диплома. Обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина отметила, что профессор «учил такой журналистике, за которую не стыдно».