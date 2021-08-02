Стала известна дата прощания с президентом журфака МГУ Засурским

Прощание с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским пройдет во дворике факультета 4 августа. Его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Засурского будут отпевать в храме Святой мученицы Татианы на Моховой улице.

Ясен Засурский умер на 92-м году жизни 1 августа. Он с 1965 по 2007 год был деканом факультета журналистики Московского государственного университета, а потом стал его президентом. Засурский был доктором филологических наук, профессором МГУ, заслуженным журналистом России.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал Засурского легендой. В беседе с «360» он сообщил, что ушедший из жизни президент журфака был оппонентом на защите его диплома. Обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина отметила, что профессор «учил такой журналистике, за которую не стыдно».