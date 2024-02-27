Общество 27 февраля 2024, 18:40 Стала известна дата прощания с актером Эрнстом Романовым Прощание с актером Эрнстом Романовым пройдет в Петербурге 29 февраля

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Прощание с актером Эрнстом Романовым состоится в театре Русская антреприза имени Андрея Миронова 29 февраля. Информация об этом появилась на официальном сайте Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

В пресс-службе уточнили, что мероприятие пройдет с 11:30 до 13:45.

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Народный артист России Эрнст Романов скончался 25 февраля на 88-м году жизни. Он сыграл более 200 ролей в кино. Многие поклонники запомнили его по образам из лент «Собака на сене», «Глухарь», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности». О причинах смерти актера не сообщалось.