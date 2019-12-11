Стала известна дата похорон Юрия Лужкова

«Да, определили дату, 12-го числа похоронят на Новодевичьем кладбище», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл 12 декабря совершит отпевание бывшего мэра столицы в храме Христа Спасителя. Возле здания мэрии Москвы 11 декабря организовали мемориал политику — москвичи и гости города могут прийти в Вознесенский переулок, оставить цветы, зажечь свечу и вспомнить покойного. Там установили стол с портретом Лужкова и книгой памяти.

Мемориал памяти Лужкова организовали у мэрии Москвы Подробнее

Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. Накануне он прилетел в Мюнхен для плановой операции на сердце. Лужков занимал пост градоначальника Москвы 18 лет — с 1992 года.

Свои соболезнования семье покойного принесли президент России Владимир Путин, министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.