Стала известна дата открытия Торгового моста в Петербурге

По его словам, открытие Торгового моста запланировано на 25 июля.

Сегодня чиновники проверяли, как проходит капитальный ремонт моста. В мероприятии принимали участие: заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Алексей Гончаров, директор СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин, заместитель генерального директора АО «ПО «Возрождение» Юрий Ткачев и директор филиала «Центр» АО «ПО «Возрождение» Виталий Годиев.

В этом году Торговый мост отметит свое 235-летие.