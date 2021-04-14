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    14 апреля 2021, 18:39

    Стала известна дата боя, на котором засветился Эдвард Бил

    Анатолий Минкин, Дарья Новая

    Похожего на блогера Эдварда Била зрителя заметили на записи трансляции бойцовского шоу «Наше дело». Молодой человек скрывал лицо за медицинской маской и темными очками, но потом раскрыл свою личность. Организатор YouTube-промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян подтвердил «360», что в объектив камеры действительно попал Эдвард Бил, но происходило все еще в феврале.

    Стала известна дата боя, на котором засветился Эдвард Бил

    Но сам бой, где в октагон вышли Саша Стоун и Корней Тарасов, снимали 12 февраля.

    «Мы действуем по системе телевизионных пулов. В один день мы снимаем несколько выпусков и потом каждый вторник показываем. Выпуск, который зрители видели вчера, где был Эдвард Бил, снимали 12 февраля около 14:00», — рассказал Артур Арутюнян. Он пояснил, что блогер приехал поддержать бойцов.

    Эдвард Бил проходит обвиняемым по делу о крупной аварии в центре Москвы. По решению суда он не может выходить из дома с 20:00 до 08:00, управлять автомобилем, пользоваться телефоном и выходить в интернет.

    Авария с Эдвардом Билом произошла на Садовом кольце 1 апреля. Машина, в которой находился блогер, выехала на встречную полосу, где врезалась в Volkswagen. Женщину-водителя из иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии. Несколько дней она находилась в коме. Всего в ДТП пострадало пять машин.

    Представляющий интересы блогера адвокат Сергей Жорин заявил, что его подопечный никак не мог нарушить меру пресечения. По его словам, Эдвард Бил ответственно подошел к выполнению требований, наложенных судом. Кроме того, у него на руке закреплен браслет, который фиксирует все его пересечения.