Стала известна дата боя, на котором засветился Эдвард Бил

Похожего на блогера Эдварда Била зрителя заметили на записи трансляции бойцовского шоу «Наше дело». Молодой человек скрывал лицо за медицинской маской и темными очками, но потом раскрыл свою личность. Организатор YouTube-промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян подтвердил «360», что в объектив камеры действительно попал Эдвард Бил, но происходило все еще в феврале.

Но сам бой, где в октагон вышли Саша Стоун и Корней Тарасов, снимали 12 февраля.

«Мы действуем по системе телевизионных пулов. В один день мы снимаем несколько выпусков и потом каждый вторник показываем. Выпуск, который зрители видели вчера, где был Эдвард Бил, снимали 12 февраля около 14:00», — рассказал Артур Арутюнян. Он пояснил, что блогер приехал поддержать бойцов.

Эдвард Бил проходит обвиняемым по делу о крупной аварии в центре Москвы. По решению суда он не может выходить из дома с 20:00 до 08:00, управлять автомобилем, пользоваться телефоном и выходить в интернет.

Авария с Эдвардом Билом произошла на Садовом кольце 1 апреля. Машина, в которой находился блогер, выехала на встречную полосу, где врезалась в Volkswagen. Женщину-водителя из иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии. Несколько дней она находилась в коме. Всего в ДТП пострадало пять машин.

Представляющий интересы блогера адвокат Сергей Жорин заявил, что его подопечный никак не мог нарушить меру пресечения. По его словам, Эдвард Бил ответственно подошел к выполнению требований, наложенных судом. Кроме того, у него на руке закреплен браслет, который фиксирует все его пересечения.