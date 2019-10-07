Стал известен возраст старейшего жителя Крыма

Представители ведомства рассказали, что в Севастополе проживают восемь человек старше 100 лет. В конце 2019 года еще одной местной жительнице исполнится 100 лет.

Старейшим жителем полуострова стала пенсионерка, которая родилась в июле 1915 года. Пожилой женщине 104 года. Всего в Республике Крым живут 27 пенсионеров в возрасте старше 100 лет.