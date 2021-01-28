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    28 января 2021, 13:35

    Стал известен ущерб от браконьеров в Курганской области

    Артур Блянихов

    Департамент природных ресурсов Курганской области уточнил размер ущерба, который нанесли региону браконьеры. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, браконьеры на незаконной охоте отстреляли около 400 животных и птиц. Объем нанесенного ущерба превысил 12 миллионов рублей. Отмечается, что работники профильного департамента совместно с полицейскими, егерями, охотпользователями, сотрудниками ОМОН, Росгвардии и ГИБДД провели более 3 400 рейдов по выявлению нарушений.