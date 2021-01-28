Стал известен ущерб от браконьеров в Курганской области

По данным информагентства, браконьеры на незаконной охоте отстреляли около 400 животных и птиц. Объем нанесенного ущерба превысил 12 миллионов рублей. Отмечается, что работники профильного департамента совместно с полицейскими, егерями, охотпользователями, сотрудниками ОМОН, Росгвардии и ГИБДД провели более 3 400 рейдов по выявлению нарушений.