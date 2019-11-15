Стал известен срок введения обязательной маркировки сыров и творога
С первого июня 2020 года в стране будет введена обязательная маркировка некоторых видов молочной продукции. Соответствующее распоряжение появилось на сайте российского правительства, передает «Парламентская газета».
По данным издания, обязательной маркировке подлежат мороженое, творог, сыры, молочные пасты, сливочное масло, йогурт, кефир, сгущенка, сливки и молоко.
ИА Nation News напомнило, что сейчас в стране осуществляется пилотный проект по маркировке отдельных видов «молочки». Он завершится в конце февраля следующего года.