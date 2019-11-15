Стал известен срок введения обязательной маркировки сыров и творога

По данным издания, обязательной маркировке подлежат мороженое, творог, сыры, молочные пасты, сливочное масло, йогурт, кефир, сгущенка, сливки и молоко.

ИА Nation News напомнило, что сейчас в стране осуществляется пилотный проект по маркировке отдельных видов «молочки». Он завершится в конце февраля следующего года.