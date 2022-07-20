facebook_pixel
    20 июля 2022, 15:29

    Стал известен срок принятия нового названия общероссийского движения детей и молодежи

    Новое название общероссийского движения детей и молодежи примут в декабре 2022 года

    Максим Зинкин

    Окончательное решение о принятии названия нового общероссийского движения детей и молодежи примут в декабре 2022 года. Об этом во время выступления в Международном детском центре «Артек» заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, написал ТАСС.

    «Решение о создании движения принято, но участникам дали возможность стать соавторами. Думаю, этот этап завершится к декабрю», — сказал он.

    По словам Кириенко, в декабре пройдет финальный съезд общероссийского движения детей и молодежи, на котором примут окончательное решение о возрастных группах и названии.

    Ранее в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена».

    Сенатор Лилия Гумерова выразила мнение, что движение объединит молодое поколение.