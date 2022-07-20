Стал известен срок принятия нового названия общероссийского движения детей и молодежи

Окончательное решение о принятии названия нового общероссийского движения детей и молодежи примут в декабре 2022 года. Об этом во время выступления в Международном детском центре «Артек» заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, написал ТАСС.

«Решение о создании движения принято, но участникам дали возможность стать соавторами. Думаю, этот этап завершится к декабрю», — сказал он.

По словам Кириенко, в декабре пройдет финальный съезд общероссийского движения детей и молодежи, на котором примут окончательное решение о возрастных группах и названии.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена».

Сенатор Лилия Гумерова выразила мнение, что движение объединит молодое поколение.