Стал известен средний возраст начинающего бизнесмена в России

В отделе по связям с общественностью сервиса «Росмолодежь.Бизнес» Федерального агентства по делам молодежи рассказали, что средний возраст начинающего молодого бизнесмена в России в 2021 году составил 24—25 лет. Об этом написал RT.

В 2018 году, по словам специалистов сервиса, он составлял 27-28 лет. При этом средний возраст «взрослого» предпринимателя составляет 37—38 лет, сообщили в Минтруде.

Среди самых популярных направлений бизнеса у молодых людей отмечены торговля, IT-технологии и научные разработки.