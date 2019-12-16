Стал известен самый загруженный день декабря в московских аэропортах

«Газета.ru» уточнила, что 30 декабря из Москвы улетит на 63% больше человек, нежели в обычный день. При этом в столицу прибудет на 30% больше людей, чем обычно.

В свою очередь из Санкт-Петербурга накануне Нового года уедет на 83% больше пассажиров, а приток вырастет на 45%.

Отмечается, что анализ проведен на основе данных о продажах билетов за предыдущие годы, а также информации о уже забронированных заказах в нынешнем году.