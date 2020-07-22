Стал известен результат ДНК-теста сына Децла
Результат ДНК-теста сына покойного Кирилла Толмацкого, более известного как Децла, был обнародован Басманным суд Москвы. Об этом сообщило издание StarHit.
По данным газеты «Известия», отцовство пришлось доказывать через суд, так как Толмацкий не был вписан в свидетельство о рождении сына Тони. В происхождении внука сомневался отец певца.
22.07.2020 16:00Число комментариев 1 Количество просмотров 45223
«Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого», — говорится в заключении суда.