Стал известен результат ДНК-теста сына Децла

По данным газеты «Известия», отцовство пришлось доказывать через суд, так как Толмацкий не был вписан в свидетельство о рождении сына Тони. В происхождении внука сомневался отец певца.

22.07.2020 16:00Число комментариев 1 Количество просмотров 45223

«Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого», — говорится в заключении суда.