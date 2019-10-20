  • Стал известен размер выплат семьям погибших при прорыве дамбы

    20 октября 2019, 17:10

    Алена Макаренко

    Семьи погибших во время прорыва дамбы в Красноярском крае получат страховые выплаты размером в 1 миллион рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.
    Стал известен размер выплат семьям погибших при прорыве дамбы

    «Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по миллиону рублей», — говорится в сообщении.

    Горный мастер без образования работал на затопленном прииске в Красноярском крае

    Подробнее

    Родственники пострадавших получат единовременную страховую выплату, размер которой рассчитают для каждого лично. Лицам, находившимся на иждивении погибших, назначат ежемесячные страховые выплаты, тоже в индивидуальном размере.

    Чтобы быстрее начать выдавать страховые выплаты, местные власти взаимодействуют с Рострудом, Пенсионным фондом России, Фондом социального страхования России. ПФР устанавливает пенсии для тех семей, где погиб кормилец. Такое распоряжение дал глава Минтруда Максим Топилин.

    Среди погибших и пострадавших — жители Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской и Вологодской областей, выяснили в Роструде. Помимо этого в ведомстве узнали о пяти организациях, в которых работали попавшие в зону бедствия люди. Роструд проверяет их.

    В ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба. Волна достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи.

    В поселке затопило два общежития временного типа, в которых жили около 80 человек. Погибли 15 граждан, пять местных жителей пропали без вести. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В районе введен режим ЧС, напомнила «Газета.ru».