Стал известен размер выплат семьям погибших при прорыве дамбы

«Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по миллиону рублей», — говорится в сообщении.

Горный мастер без образования работал на затопленном прииске в Красноярском крае Подробнее

Родственники пострадавших получат единовременную страховую выплату, размер которой рассчитают для каждого лично. Лицам, находившимся на иждивении погибших, назначат ежемесячные страховые выплаты, тоже в индивидуальном размере.

Чтобы быстрее начать выдавать страховые выплаты, местные власти взаимодействуют с Рострудом, Пенсионным фондом России, Фондом социального страхования России. ПФР устанавливает пенсии для тех семей, где погиб кормилец. Такое распоряжение дал глава Минтруда Максим Топилин.

Среди погибших и пострадавших — жители Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской и Вологодской областей, выяснили в Роструде. Помимо этого в ведомстве узнали о пяти организациях, в которых работали попавшие в зону бедствия люди. Роструд проверяет их.

В ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба. Волна достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи.

В поселке затопило два общежития временного типа, в которых жили около 80 человек. Погибли 15 граждан, пять местных жителей пропали без вести. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В районе введен режим ЧС, напомнила «Газета.ru».