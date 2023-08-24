Общество 24 августа 2023, 12:07 Стал известен район с самой дешевой посуточной арендой в Москве «Авито»: самые выгодные предложения посуточной аренды в Москве — в Ярославском районе Freepik

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В августе средняя стоимость посуточной аренды квартиры в Москве составила около 3,1 тысячи рублей. Самый доступный вариант, в Ярославском районе, обойдется в две тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики «Авито».

По их оценке, в сравнении с августом прошлого года посуточная стоимость аренды выросла на 21%. Однокомнатные квартиры показали наибольший рост цены — на 30%.

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Наиболее доступные варианты расположились в Ярославском районе (СЗАО), где средняя стоимость аренды составляет две тысячи рублей в сутки. Квартиры в Некрасовке (ЮВАО), Ховрино (САО), Внуковском (НАО) и Дмитровском (САО) можно снять за 2500 рублей в сутки.

Самые доступные и выгодные варианты в центре столицы нашлись в Красносельском и Таганском районах, где стоимость аренды составит 3400 и 3500 рублей в сутки соответственно.

Самыми дорогими районами для съема квартир оказались Тверской и Арбат, где стоимость аренды достигла пяти тысяч рублей.

Ранее в Москве зафиксировали рекордный рост предложения сверхдорогих квартир в аренду.