Общество 06 января 2024, 09:10 Стал известен прогноз Жириновского на 2024 год Предсказания Жириновского на 2024 год касались США и Ближнего Востока Владимир Жириновский / РИА «Новости»

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Основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни был одиозным политиком и не раз удивлял коллег своими прогнозами. Однако после смерти многие из них стали сбываться. Он утверждал, что 2024 год будет страшным для США, написало издание Woman.ru.

Жириновский пророчил США крах и полный распад. Причиной этому он называл межнациональные конфликты, которые усугубятся на фоне экономического кризиса. Также политик говорил, что в текущем году президентских выборов в Соединенных Штатах не будет.

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Другой прогноз Жириновского касался украинского конфликта. По его мнению, кризис разрешится в 2024 году.

Новой горячей точкой планеты станет Ближний Восток. В этом регионе разгорится палестино-израильский конфликт, запылает Иран.

«Иран — это не Вьетнам, не Северная Корея и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — говорил Жириновский.

Политик описывал и события на Украине, которые предшествовали приходу к власти Владимира Зеленского. Он также с поразительной точностью предсказал начало спецоперации ВС России.