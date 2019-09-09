Стал известен победитель второго тура президентских выборов в Абхазии

«Явка составила 65,98%. Квициния получил 46,19%, Хаджимба – 47,38%. Избранным президентом республики Абхазии считается Хаджимба Рауль Джумкович», — цитирует Гогию газета «Взгляд».

Он уточнил, что обращение кандидата Алхаса Квицинии о повторном проведении голосования было отклонено Центризбиркомом Абхазии. Гогия добавил, что это решение может быть обжаловано политиком в Верховном суде.