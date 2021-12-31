Стал известен победитель 10 сезона шоу «Голос» на Первом канале
Александр Волкодав победил в 10 сезоне шоу «Голос» на Первом канале
Победителем 10 сезона телевизионного проекта «Голос» на Первом канале стал Александр Волкодав. Он был участником из команды Пелагеи и набрал большинство голосов.
Видео финала проекта опубликовано на официальном YouTube-канале «Голоса». Волкодав по итогам голосования заручился поддержкой 53,3% зрителей.
В тройку лидеров вошли Ернар Садербаев из команды певца Димы Билана и Алишер Каримов из команды композитора Александра Градского.
Этот сезон проекта посвятили Александру Градскому, который умер в середине съемок. Трогательную речь в адрес артиста высказал другой наставник «Голоса» Леонид Агутин. Он отметил, что после смерти Градского осталось четкое ощущение: главный центр притяжения оказался потерян.
Кресло Александра Градского оставалось пустым все последние выпуски. Организаторы решили не заменять одного из самых ярких наставников кем-то еще. Сезон шоу, несмотря на потерю, довели до конца в память о знаменитом артисте и композиторе.
Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Прославленного артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.