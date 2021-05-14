Стал известен официальный перевозчик ПМЭФ

Гости Петербургского международного экономического форума смогут добраться из Москвы в Санкт-Петербург на самом современном дальнемагистральном Airbus A350. Официальным перевозчиком ПМЭФ традиционно будет «Аэрофлот».

В преддверии и в дни форума часть рейсов по маршруту Москва — Санкт-Петербург будет выполняться на A350, чтобы увеличить провозную емкость по этому направлению, сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».

Гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов назвал A350 флагманом их компании.

«Надеюсь, гости ПМЭФ по достоинству оценят принципиально иной уровень комфорта самых современных самолетов „Аэрофлота“», — отметил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 2 по 5 июня 2021 года. В начале мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин планирует очно принять участие в пленарном заседании форума, сообщало РИА ФАН.

Мероприятия ПМЭФ состоятся в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Системы вентиляции КВЦ будут оснащены специальными дезинфекционными устройствами. Это будет сделано для противодействия распространению коронавируса.