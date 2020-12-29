Стал известен новый руководитель корпорации «Туризм.РФ»

«Уверен, что благодаря грамотному управлению Сергея Суханова, корпорация совместно с Ростуризмом в короткие сроки выведут внутренний туризм на новый уровень», — цитирует вице-премьера ИА НСН.

По его словам, у Суханова имеется хороший опыт эффективного решения проблем, которые есть в туристической отрасли. Чернышенко напомнил, что под руководством Суханова на посту вице-мэра Сочи была разработана концепция развития города как горноклиматического курорта, которая позже легла в основу строительства олимпийских объектов.