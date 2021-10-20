Стал известен новый министр строительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении Карлена Петросяна на пост министра строительства республики. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

«Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность республики Крым — министра строительства и архитектуры», — говорится в указе.

По данным издания, ранее Петросян руководил службой капитального строительства на полуострове. Кроме того, он занимал пост первого заместителя министра строительства и архитектуры республики.