Впервые за историю шоу «Холостяк» на ТНТ его главным героем станет не медийная личность, а известный стоматолог Антон Криворотов. Он получил образование в США и России, среди его клиентов много отечественных звезд.

Об этом сообщил Telegram-канал Super.ru.

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Антон имеет собственную частную практику в Москве, но часто проводит для коллег международные семинары и тренинги.

Криворотов уже заявил, что любовь для него является первичной причиной серьезных отношений, но к выбору пары он отнесется с большим внимание.

«Я готов и к семье, и к детям, но первична, конечно, любовь. Эталоном для меня являются партнерские отношения, основанные на доверии, взаимном уважении. Это действительно очень важно. Семья — это больше, чем пара влюбленных, которые завели детей. Семья — это звено в цепи поколений. Поэтому я с большим вниманием отношусь к выбору любимого человека», — заявил он.

Пресс-служба ТНТ ранее заявляла, что в качестве кандидатуры для шоу рассматривает Гуфа.

Позже стало известно, что на передачу взяли «эталон образца настоящего успешного мужчины».