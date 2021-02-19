Стало известно имя нового гендиректора Росгосцирка

Новым гендиректором Росгосцирка назначили Сергея Белякова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

По данным информагентства, назначение Белякова произошло по итогам конкурса, прошедшего в формате презентации участниками программ деятельности Росгосцирка. ИА Urа.ru рассказало, что в финальный этап прошли 12 кандидатов. Их отобрали в результате тестирования.

«В результате голосования членов комиссии по проведению конкурса победителем стал врио генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков», — отмечается в сообщении.