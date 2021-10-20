Стал известен и. о. министра спорта Пензенской области

В Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области сменилось руководство. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

По данным информагентства, Владимира Жучкова назначили исполняющим обязанности главы ведомства. До этого он занимал пост врио первого заместителя министра. Должность замглавы регионального Минспорта получила Мария Юрина. Отмечается, что она является одной из победительниц кадрового проекта «Пензенская область — регион возможностей».