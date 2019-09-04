  • Стал известен график плановых отключений электроэнергии в Подмосковье

    04 сентября 2019, 12:17

    Андрей Зуев, Ольга Крылова

    В сентябре в Московской области будут проводиться плановые профилактические и ремонтные работы на энергетических объектах. В связи с этим подача электрической энергии будет временно ограничена.
    Стал известен график плановых отключений электроэнергии в Подмосковье

    Министерство энергетики Московской области напоминает, что узнать, когда и какие объекты будут обесточены, можно на главной странице официального сайта ведомства.

    График предстоящих отключений электрической энергии крупнейших энергокомпаний Подмосковья — Россети Московский регион и АО «Мособлэнерго» — позволит узнать, когда произойдет отключение электроэнергии по конкретному адресу.

    Плановые и ремонтные работы на сетях включают в себя техническое обслуживание, диагностику и замену оборудования, расчистку трассы. Они проводятся с целью обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования энергосистемы Московской области.

    Подробный график отключений можно найти здесь.