Стал известен график плановых отключений электроэнергии в Подмосковье

В сентябре в Московской области будут проводиться плановые профилактические и ремонтные работы на энергетических объектах. В связи с этим подача электрической энергии будет временно ограничена.

Министерство энергетики Московской области напоминает, что узнать, когда и какие объекты будут обесточены, можно на главной странице официального сайта ведомства.

График предстоящих отключений электрической энергии крупнейших энергокомпаний Подмосковья — Россети Московский регион и АО «Мособлэнерго» — позволит узнать, когда произойдет отключение электроэнергии по конкретному адресу.

Плановые и ремонтные работы на сетях включают в себя техническое обслуживание, диагностику и замену оборудования, расчистку трассы. Они проводятся с целью обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования энергосистемы Московской области.

Подробный график отключений можно найти здесь.