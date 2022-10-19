Стал известен формат школьных экзаменов на новых территориях России | 360°

19 октября 2022, 11:49
Стал известен формат школьных экзаменов на новых территориях России
Рособрнадзор заявил, что в 2023 году в новых регионах России ЕГЭ не будет обязательным
В следующем году учащиеся школ, которые расположены в новых субъектах России, могут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова процитировал ТАСС.
«Будет переходный период, право сдачи, как у Крыма и Севастополя когда-то», — отметил он.
Реклама
По словам Музаева, прохождение ЕГЭ будет добровольным для учеников из новых территорий России. Их решили не ограничивать в выборе формата финальной проверки знаний по итогам школьного обучения.
Реклама
Вторым вариантом станет государственный выпускной экзамен (ГВЭ). При этом при выборе этого формата проверки знаний при поступлении в вузы России школьникам придется дополнительно сдавать вступительные испытания.
Под новыми субъектами России подразумеваются территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожская и Херсонская области, до решения властей Федерации принадлежавшие Украине. Они сменили территориальную принадлежность в начале октября.
ЕГЭ
Школьники
Экзамены
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама