Стал известен формат школьных экзаменов на новых территориях России | 360°

Общество 19 октября 2022, 11:49 Стал известен формат школьных экзаменов на новых территориях России Рособрнадзор заявил, что в 2023 году в новых регионах России ЕГЭ не будет обязательным

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В следующем году учащиеся школ, которые расположены в новых субъектах России, могут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова процитировал ТАСС.

«Будет переходный период, право сдачи, как у Крыма и Севастополя когда-то», — отметил он.

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По словам Музаева, прохождение ЕГЭ будет добровольным для учеников из новых территорий России. Их решили не ограничивать в выборе формата финальной проверки знаний по итогам школьного обучения.

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Вторым вариантом станет государственный выпускной экзамен (ГВЭ). При этом при выборе этого формата проверки знаний при поступлении в вузы России школьникам придется дополнительно сдавать вступительные испытания.

Под новыми субъектами России подразумеваются территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожская и Херсонская области, до решения властей Федерации принадлежавшие Украине. Они сменили территориальную принадлежность в начале октября.