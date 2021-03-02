Жительницу Урала осудили за убийство сожителя. Она забила его граненым стаканом до смерти

В Свердловской области перед судом предстала 36-летняя женщина, которая убила своего сожителя. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

По данным информагентства, в октябре прошлого года женщина вместе с сожителем пришла в гости к знакомым и повздорила с ним во время совместной попойки. Она несколько раз стукнула его граненым стаканом по голове, добавив к этому удары руками и ногами.

Мужчина получил смертельные травмы. Следующие четыре года осужденная проведет в исправительной колонии общего режима.