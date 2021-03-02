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    02 марта 2021, 22:33

    Жительницу Урала осудили за убийство сожителя. Она забила его граненым стаканом до смерти

    Артур Блянихов

    В Свердловской области перед судом предстала 36-летняя женщина, которая убила своего сожителя. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

    По данным информагентства, в октябре прошлого года женщина вместе с сожителем пришла в гости к знакомым и повздорила с ним во время совместной попойки. Она несколько раз стукнула его граненым стаканом по голове, добавив к этому удары руками и ногами.

    Мужчина получил смертельные травмы. Следующие четыре года осужденная проведет в исправительной колонии общего режима.