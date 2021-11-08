Стая волков вынудила школьников в поселке в ХМАО перейти на удаленку

Школьников в поселке Зеленоборск в Советском районе ХМАО переводят на удаленное обучение. Причиной стали не ограничительные меры из-за ковида, а нашествие волков. Местные жители жалуются, что звери утаскивают в лес собак, и беспокоятся за свою безопасность.

О переводе детей на дистанционку попросили родители, сообщил «Подъем». В департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО изданию сообщили, что в курсе проблемы и уже начали отстрел хищников.

«Мероприятия по регулированию численности мы проводим. Для нас тут ничего особенного, достаточно регулярное явление, за год несколько бывает», — заверили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что все необходимые разрешения на добычу есть, поэтому стая волков даже из семи зверей не представляется критичной.

Жители Зеленоборска рассказали, что волчий вопрос их начал беспокоить еще в 2020 году, но сейчас животных стало больше. Хищники не боятся приходить в поселок даже в дневное время.