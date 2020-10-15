Стафилококк нашли у сотрудников детсадов Махачкалы, где массово отравились дети

«При обследовании Роспотребнадзором персонала пищеблоков выявлены случаи носительства патогенного стафилококка. Носители отстранены от работы до санации. При исследовании самой продукции выявлены пробы, не соответствующие по микробиологическим показателям», — говорится в сообщении правительства Дагестана.

В детсадах, где массово отравились дети, провели дезинфекцию. В пищеблоках выявили нарушения санитарных норм.

С 8 по 11 октября в Махачкале зарегистрировали 75 случаев острой кишечной инфекции у детей. В большинстве случаев отравившиеся дети ходили в садики. Были случаи отравления и учеников школ Махачкалы. На этой неделе медики не выявили ни одного нового случая инфекции.

После череды отравлений следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Сотрудники СК сейчас опрашивают всех ответственных за соблюдение санитарных норм в детских садах.