Стадион в Волгограде в поддержку Италии поменяет подсветку

Администрация стадиона выразила надежду, что с пандемией коронавируса удастся справиться сообща. Подсветка будет появляться каждый день с 20:00 и до 23:00. Акция будет длиться три дня. В обычные дни подсветка «Волгоград Арены» — это российский триколор.

«Мы хотим показать, что волгоградцы сопереживают итальянцам, наиболее пострадавшим из всех стран от коронавируса», — отмечается в сообщении.

По данным издания, от коронавируса в Италии погибли 13 155 человек, вылечились 16 847. В России зафиксировано 3548 случаев заражения и 30 смертей.

В конце апреля может продолжиться чемпионат России по футболу, который пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. Даже в том случае, если 10 апреля запрет на проведение игр отменят, футболистам нужно будет время, чтобы подготовиться к выходу на поле.