Стабильный рост и лучшие локации Москвы. Итоги года подвели в «Главстрое»

Компания «Главстрой» подвела итоги года. Она успешно зарекомендовала себя на столичном рынке недвижимости бизнес- и премиум-класса.

«Главстрой» вот уже больше четверти века возводит коммерческую и жилую недвижимость в Москве. Компания предлагает своим клиентам здания в лучших местах столицы.

В этом году «Главстрой» подписал со столичным правительством договор о развитии территории «Кунцева» на западе Москвы. Инвестиции составят 100 миллиардов рублей. Кроме того, ранее компания провела три международных архитектурных конкурса по разработке проектов комплексной застройки на улицах Магистральной и Крижановского, а также для «Сретенки 13/26». Так «Главстрой» занялся развитием более чем 80 гектаров.

В 2021 году «Главстрой» ставил амбициозные цели. Компания анонсировала строительство парковых комплексов совокупной площадью свыше 25 гектаров в пяти административных округах Москвы. Также застройщик рассказал о планах инвестировать 14 миллиардов рублей в общественную инфраструктуру и создание рабочих мест в Москве.

В 2021 году «Главстрой» получил рейтинг ESG. К примеру, инвестиции в благоустройство парка ЖК Balance составят 1,5 миллиарда рублей, его площадь увеличили до восьми гектаров. Совместно с профессионалами по ландшафтному дизайну была разработана концепция благоустройства пешеходного пространства в зоне проекта «Сретенка 13/26». На благоустройство комплекса выделят порядка 15 миллионов рублей. Еще одна из концепций благоустройства реализуется на Окской улице в ЮВАО Москвы, там появится городской парк площадью более двух гектаров.

Среди других достижений компании в уходящем году — создание научной лаборатории, в состав которой вошли специалисты компании, международные эксперты в сфере архитектуры, фасадного проектирования, строительства, дизайна для производства уникального фасада из стекла и анодированного алюминия для проекта «Береговой». Площадь фасада составляет 150 тысяч квадратных метров. А архитектурная концепция ЖК «Береговой» в 2021 году победила в международной премии «Рекорды рынка недвижимости».

Также «Главстрой» вошел в топ-5 девелоперов России с высоким индексом внимания к бренду. Аккаунты компании в социальных медиа одержали победу в номинации «Лучшая концепция ведения социальных сетей» престижной премии в области недвижимости WOW Awards 2021. Также «Главстрой» во второй раз признали самым привлекательным работодателем России в сфере строительства.