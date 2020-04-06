    06 апреля 2020, 10:54

    «Сшейте и подарите мне!» Житель Читы ответил главе, почему ходит без маски

    Эля Данилюк

    Власти Читы решили устроить рейд по улицам города и выяснить, как жители соблюдают режим самоизоляции. Оказалось, что многие ходят без каких-либо защитных средств. Один из прохожих отреагировал на замечание главы администрации и попросил сшить ему маску. Об этом написало местное издание Zab.ru.

    Рейд провели на остановках общественного транспорта, в автобусах и на пешеходных улицах. Большинство жителей если и выходили на улицу, то с целью посетить магазины или больницы. Многие из них использовали защитные маски. Но были и исключения.

    Так, одного из прохожих на улице остановил глава администрации Александр Сапожников и поинтересовался, почему тот ходит без маски. Мужчина тут же нашел что ответить, мол, купить маску негде, поэтому он готов принять ее в дар.

    «Сшейте и подарите мне маску», — сказал чиновнику мужчина. Сапожников хотел напомнить, с кем разговаривает прохожий, но мужчина, не останавливаясь, пошел дальше по своим делам.

    Накануне Минздрав напомнил о том, что защитные маски все же необходимо носить. Особенно это касается продавцов, медицинских работников и полицейских, которые общаются с большим количеством людей.