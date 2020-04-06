«Сшейте и подарите мне!» Житель Читы ответил главе, почему ходит без маски

Рейд провели на остановках общественного транспорта, в автобусах и на пешеходных улицах. Большинство жителей если и выходили на улицу, то с целью посетить магазины или больницы. Многие из них использовали защитные маски. Но были и исключения.

Так, одного из прохожих на улице остановил глава администрации Александр Сапожников и поинтересовался, почему тот ходит без маски. Мужчина тут же нашел что ответить, мол, купить маску негде, поэтому он готов принять ее в дар.

«Сшейте и подарите мне маску», — сказал чиновнику мужчина. Сапожников хотел напомнить, с кем разговаривает прохожий, но мужчина, не останавливаясь, пошел дальше по своим делам.

Накануне Минздрав напомнил о том, что защитные маски все же необходимо носить. Особенно это касается продавцов, медицинских работников и полицейских, которые общаются с большим количеством людей.