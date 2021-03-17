США заявили о схожих угрозах от России и Китая

Россия и Китай для США представляют схожие вызовы. В Белом доме считают, что давать отпор этим вызовам лучше посредством поддержания общего дела с союзниками и партнерами.

«Во многих отношениях Россия представляет похожий набор вызовов, возможно, не такого же размера и масштаба, как Китай. Но мы считаем, что лучше всего давать им отпор, отстаивая общее дело с нашими союзниками и партнерами, обеспечивать, чтобы они отвечали за действия, противоречащие международным „дорожным правилам“», — процитировало РИА «Новости» представителя администрации США высокого ранга.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан 18 марта в в Анкоридже (штат Аляска) проведут переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Перед встречей власти Китая попросили США перестать вмешиваться во внутренние дела страны.

Во время первого телефонного разговора с Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти США наладить диалог, иначе противостояние обеих стран может привести к катастрофе.