Под ограничения попали КБП имени Шипунова в Туле, НПО машиностроения и ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие». Новые санкции приняли по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

Штаты включили в список ограничения против пяти компаний из Китая (Dandong Zhensheng Trade Co., Ltd., Gaobeidian Kaituo Precise Instrument Co., Ltd., Shenzhen Tojoin Communications Technology Co., Ltd., Shenzhen Xiangu High-Tech Co., Ltd., Wuhan Sanjiang Import and Export Co., Ltd), одной из Ирака (Kata’ib Sayyid al-Shuhada) и одной из Турции (Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company, Ltd.).

Сейчас действует несколько пакетов американских санкций против России. Власти РФ считают их бессмысленными и контрпродуктивными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин заинтересован в восстановлении отношений с Соединенными Штатами.