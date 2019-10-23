«США все держат в тайне»: отец Бутиной рассказал о возвращении дочери

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что осужденная в США россиянка Мария Бутина скоро может вернуться домой. По его словам, формальные препятствия для ее возвращения отсутствуют.

Отец Марии Бутиной отметил, что не знает, когда вернется дочь.

«Пока ничего не известно, никаких конкретных сведений нет. Мы знаем, что 25-го должно все это закончиться, но дальнейший сценарий неизвестен. Но каким образом будет происходить перемещение, я не могу сказать. И никто не может сказать. Та сторона все держит в тайне», — объяснил он.

Марию Бутину задержали в США в июле прошлого года. Россиянка признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство России. Она согласилась на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса, чтобы избежать многолетнего тюремного заключения.