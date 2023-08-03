Общество 03 августа 2023, 08:20 США, Великобритания и Франция должны компенсировать нанесенный Африке ущерб — Володин Володин: вопрос о компенсации Африке ущерба со стороны Запада нужно рассмотреть в ООН РИА «Новости»

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ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканского континента за нанесенный ими ущерб со стороны в первую очередь США, Великобритании и Франции. Об этом заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что за период колониализма эти страны, занимаясь работорговлей, перевезли только в Америку порядка 15 миллиона человек, которые стали рабами.

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«Эти депортации обескровили Африку», — подчеркнул он.

С течением времени, по его словам, США и ряд западных стран не отказались от колониальных интересов, просто изменили свои методы и продолжают опустошать африканские месторождения золота, платины, урана, критических минералов и редкоземельных металлов.

При этом законодательство многих африканских стран в области добычи природных ресурсов не освобождено от пережитков колониальной системы, указал Володин.

Он обратил внимание и на продолжающуюся практику агрессивного лоббирования международными корпорациями выгодного им регулирования.

«Из-за неоколониального влияния стран Запада многие африканские государства имеют нулевой или отрицательный экономический рост», — добавил спикер Госдумы, подчеркнув, что это в итоге ведет к их нищете и потере суверенитета.

Володин выразил уверенность, что Африка имеет право на самостоятельное распоряжение своими богатствами и на возмещение ущерба, нанесенного колонизаторами. Этот вопрос должна рассмотреть ООН, заключил он.