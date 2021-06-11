США выберут тактику изматывания в борьбе с Россией за территорию Арктики. Так считает журналист, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщило РИА ФАН.

Америка не решится начать боевые действия против РФ. После гипотетической бомбардировки на месте нынешней территории США останется только пространство, заполненное океанской водой.

«Открытый военный конфликт между Соединенными Государствами Америки (Соединенными Штатами Америки — прим. ред.) и нами вряд ли возможен до тех пор, пока мы располагаем технической возможностью „построить“ пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой», — завил Вассерман.

По этой причине Америка склонится к тактике изматывания. По мнению публициста, рассказы о способности американской армии только к карательным операциям — преувеличение. В любом случае США, скорее всего, не рискнут воевать сами. В связи с этим Штаты натравят кого-нибудь на Россию и устроят «мелкие пакости исподтишка».

«… в надежде, что мы решим, что дешевле пустить их в нашу зону ответственности, чем драться», — пояснил Вассерман.

По его словам, обстановка на Северном полюсе еще недавно не была столь напряженной.