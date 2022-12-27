Общество 27 декабря 2022, 20:40 США уличили в давлении на другие страны с целью передачи военной техники Украине Представитель МИД Захарова: США давят на страны с целью передачи техники Украине piqsels

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США пытаются оказывать давление на другие страны, чтобы те передавали военную технику российского производства через прозападных посредников представителям киевского режима. Об этом во вторник, 27 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия зафиксировала повышенную активность представителей американского правительства. Они оказывают давление на власти некоторых государств, чтобы те передавали авиационную технику российского и советского производства Украине.

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«Ими злонамеренно продвигаются инсинуации о якобы неспособности РФ в современных условиях обеспечить ее качественное техобслуживание и поставку оригинальных запасных частей, необходимых для ремонта», — сказала она.

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Россия обязательно выполнит все поставленные обязательства перед своими партнерами по проектам, отметила Захарова. Она пояснила, что действительно были случаи с задержкой поставок российской спецпродукции. Но это произошло из-за «беспрецедентных санкционных угроз „коллективного Запада“» международным транспортным компаниям, которые сотрудничают с Россией, добавила она.

Захарова ранее заявляла, что легкость американских властей в применении культуры отмены по отношению к другим народам привела к росту антисемитизма в США.