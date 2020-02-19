США решили развивать «демократические ценности» у молодежи Украины

Принять участие в проекте смогут граждане Украины от десяти до 35 лет. Американское агенство планирует укрепить ориентацию Незалежной на «европейские ценности».

«Цель данной деятельности — воспитание у молодежи чувства ответственности за демократическое европейское будущее Украины посредством дальнейшего сплочения молодежи лидеров вокруг ценностно-ориентированной идеи украинского национального самосознания, опирающейся на инновации, гражданскую активность и плюрализм», — пояснили авторы инициативы.

Желаемый возраст участников — 10-14 лет. В эти годы формируются «постоянная жизненная позиция и модели социального взаимодействия и поведения».

«Украинская молодежь в целом активнее, чем представители старшего поколения, выступает за реформы и интеграцию с Европейским союзом, и благодаря ведущей роли молодежи в жизни гражданского общества и экономических инновациях перед ней открывается важная возможность для дальнейшего укрепления концепции ценностно-ориентированного украинского гражданства», — отмечается в программе проекта.