    19 февраля 2020, 09:59

    США решили развивать «демократические ценности» у молодежи Украины

    Ольга Ситникова

    Агентство США по международному развитию будет работать над «демократическими ценностями» украинских граждан. На реализацию программы «Мероприятия по укреплению национального самосознания через молодежь (UNITY)» потратят 38 миллионов долларов. Об этом сообщил сайт RT.

    Принять участие в проекте смогут граждане Украины от десяти до 35 лет. Американское агенство планирует укрепить ориентацию Незалежной на «европейские ценности».

    «Цель данной деятельности — воспитание у молодежи чувства ответственности за демократическое европейское будущее Украины посредством дальнейшего сплочения молодежи лидеров вокруг ценностно-ориентированной идеи украинского национального самосознания, опирающейся на инновации, гражданскую активность и плюрализм», — пояснили авторы инициативы.

    Желаемый возраст участников — 10-14 лет. В эти годы формируются «постоянная жизненная позиция и модели социального взаимодействия и поведения».

    «Украинская молодежь в целом активнее, чем представители старшего поколения, выступает за реформы и интеграцию с Европейским союзом, и благодаря ведущей роли молодежи в жизни гражданского общества и экономических инновациях перед ней открывается важная возможность для дальнейшего укрепления концепции ценностно-ориентированного украинского гражданства», — отмечается в программе проекта.