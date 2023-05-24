Общество 24 мая 2023, 11:31 США решили превратить человека в управляемую трансгуманистическую химеру — Нарышкин Директор СВР Нарышкин: Запад покусился на само человеческое естество РИА «Новости»

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Коллективный Запад в рамках колониальной политики устроил цветные революции и наложил санкции. Он решил превратить свободных людей в управляемых, заявил на Международной встрече высоких представителей по безопасности директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его процитировал ТАСС.

Он сказал, что западные тоталитарно-либеральные режимы во главе с США из-за своей гордыни зашли настолько далеко, что покусились «на само человеческое естество». Они построили свою колониальную политику на принципе «разделять и властвовать», организовали цветные революции и наложили санкции, нарушив Устав ООН.

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«Де-факто [западные страны] хотят уничтожить в человеке все человеческое, превратить его из свободного существа в полностью управляемую трансгуманистическую химеру», — сказал глава СВР.

США и их союзники, по словам Сергея Нарышкина, в случае несработавших гибридных методов воздействия устраивали акты агрессии, которые называли гуманитарными интервенциями. Он предрек Западу печальный конец.

К участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, обратился президент России Владимир Путин. Он призвал другие страны к консолидации для построения многополярного мира, заявил о нарастании нестабильности и спрогнозировал уход неоколониализма.