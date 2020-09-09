Замглавы МИД Сергей Рябков прокомментировал активную деятельность американских властей в регионе Балтики. По его словам, Москва это учитывает.

Американские власти с союзниками начали активную деятельность в регионе Балтики. Это связано с политикой против России и Белоруссии. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва все это учитывает, передает РИА «Новости».

Ранее в Министерстве иностранных дел России отреагировали «вмешательства в дела Белоруссии» со стороны Америки. Сергей Рябков добавил, что Россия не вмешивается в дела соседних государств в отличие от США, которые «сплошь и рядом, причем самым бесцеремонным и грубым образом» это делают. По мнению политика, американцы должны наоборот дать белорусам самим выйти из кризисной ситуации.

В начале сентября в СМИ появилась информация о возможных санкциях США против Белоруссии. Это касается семи граждан, которые якобы были причастными к фальсификации выборов 9 августа и насилию против мирных демонстрантов.