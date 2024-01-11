11 января 2024, 18:52
США расширили список антироссийских санкций
Минфин США ввел антироссийские санкции против двух компаний и трех самолетов
Соединенные Штаты ввели новые антироссийские санкции. Об этом сообщили на сайте американского Министерства финансов.
Под ограничения попал некий Владимир Михейчик и два предприятия. Санкции также распространили на три самолета: Ил-76, Ан-124 и Ил-76МД с бортовыми номерами RF-86898, RF-82011 и RF-78757.
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В октябре 2023 года США нарушили собственные санкции, импортировав нефть из России. Американские власти запретили поставки российского «черного золота» в марте 2022 года.
Западные журналисты ранее отметили, что экономика РФ смогла удержаться на плаву вопреки многочисленным санкциям. Россия осталась эталоном в технологическом секторе — даже в условиях международных ограничений ноу-хау РФ продолжают хорошо продаваться.
План G20 по ускорению международных платежей способен ослабить антироссийские санкции. Проект «Большой двадцатки» не включает блокировку транзакций в режиме реального времени, что нарушает обязательные требования многих санкционных программ США.
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