Общество 18 мая 2023, 12:44 США профинансируют программу по «укреплению» медиасреды Казахстана

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Власти США готовы выделить до 101 тысячи долларов, чтобы поддержать стремление Казахстана к демократии. Об этом сообщил RT со ссылкой на грант.

В документе говорится, что средства направят на то, чтобы повысить уровень знаний законодательных актов и их понимания среди работников СМИ. А также чтобы расширить доступ сотрудников медиа к правовой защите и повысить осведомленность общественности в сфере нарушений и проблем в области свободы прессы.

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«Проект направлен на продвижение профессиональных стандартов журналистики и обеспечение надлежащей правовой защиты, где это необходимо, одновременно с поддержкой усилий Казахстана в стремлении к демократии и верховенству закона», — написали в пояснении к гранту.

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