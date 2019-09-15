США посоветовали Сербии «смотреть шире» на бомбардировки 1999 года

Скотт сказал это во время своего прощальной речи, прежде чем покинуть должность посла. Он отметил, что ни одна из двух стран не способна вернуть время назад, зато может «в более широкой перспективе» рассматривать 1999 год.

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«Прошло 20 лет с тех пор, последний момент двинуться вперед и улучшить наши отношения, а у нас есть очень хороший фундамент для такого прогресса», — сказал он.

Скотт также отметил, что отношения между Сербией и США всегда были «отличными». Исключение составил только период 90-х годов прошлого века, когда у власти стоял первый президент Сербии Слободан Милошевич.

Посол также отметил, что США поддерживает путь, который выбрала Сербия, и одобряет ее решение присоединится к ЕС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Fасеbооk посоветовала Америке сперва извиниться за бомбардировки, выплатить компенсации семьям погибших, раненых и «потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном». Лишь после этого США стоит призывать Сербию «двигаться вперед».

Военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии началась 24 марта 1999 года. По данным Сербии, из-за бомбардировок и сброса обедненного урана в стране погибли 3,5-4,0 тысячи человек. Еще примерно 10 тысяч были ранены. После окончания вторжения у населения резко возросло количество раковых заболеваний.