Общество 19 июня 2023, 10:38 США оставили Россию без ремонта своих турбин «Коммерсант»: GE прекратит обслуживать турбины в России из-за новых санкций США РИА «Новости»

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Вступившие в силу расширенные американские санкции приведут к прекращению обслуживания и ремонт паровых и газовых турбин на российских ТЭС производства американской компании General Electric. Об этом написала газета «Коммерсант».

Новые ограничения вступили в силу с 18 июня. В пресс-службе GE отметили, что с этой даты компания прекратила осуществлять инжиниринговые услуги в России. В них входят замена и ремонт комплектующих, проверки, консультирование и удаленный мониторинг с привлечением специалистов производителя.

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Отечественные клиенты компании GE отказались давать комментарии по ситуации, сославшись на отсутствие официальных разъяснений от производителя.

Один из собеседников отметил, что GE ограничит доступ к базам данных и чертежам турбин, без которых невозможно осуществить ремонт и инспекцию промышленного оборудования. Другой предположил, что санкции также коснутся поставок запчастей, аналогов которых нет в России.