Общество 05 марта 2023, 09:33 США оказались на 12-м месте в топе стран, финансирующих Украину Володин: США находятся на 12-м месте в топе стран, финансирующих киевский режим U.S. Department of Defense

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США строят свою политику в отношении Украины на использовании других стран для достижения собственных интересов. Американские власти заставляют государства Европы финансировать киевский режим за счет благополучия граждан, а сами экономят. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Вашингтон в очередной раз показал, что основной принцип его политики — использовать другие страны для достижения своих интересов», — отметил Володин.

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По его словам, США требуют от стран Европы траншей для ВСУ за счет благополучия жителей, а сами стараются делать минимальные вложения в финансирование конфликта.

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Володин опубликовал данные, согласно которым США занимают 12-е месте в топе стран, которые несут расходы на милитаризацию киевского режима. Зато среди лидеров в этом списке — Польша, Эстония, Латвия, Чехия и Литва.

Ранее Володин назвал США империей лжи и призвал ООН расследовать преступления американцев в Ираке.