США не нужна сильная Германия. Политолог назвал цели Штатов в Европе на фоне санкций

Германия в условиях санкций тоже оказалась пострадавшей стороной, в отличие от США, которые заинтересованы в том, чтобы Европа отказывалась от российского газа ради сразу нескольких своих целей. Об этом в эфире «360» заявил политолог и историк Дмитрий Журавлев.

«Германия в этой истории тоже пострадавшая сторона. Она вынуждена рвать привычные экономические связи, повышать себестоимость своих товаров и снижать уровень жизни своего населения. Канцлер ФРГ Олаф Шольц — далеко не глупый человек, и он понимал, во что может вылиться обострение на Украине», — отметил он.

По словам эксперта, для Германии было выгоднее подписать некую европейскую хартию, которая гарантировала бы Украине статус нейтральной стороны в обмен на то, что она этот статус официально внесет в свою конституцию.

«Американцам нужно прямо противоположное — отказ от российского газа Европой, чтобы поставлять свой газ, значительно более дорогой, и таким образом убивать сразу целых нескольких зайцев: дестабилизировать европейские страны, получать прибыль от продажи своего газа. <…> И в-третьих, принижать конкурентоспособность европейских товаров на мировых рынках», — пояснил Журавлев.

Он уточнил, что под европейскими следует понимать именно немецкие товары, потому что Германия — единственная крупная промышленная страна в Европе.