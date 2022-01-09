Новые санкции США против России из-за якобы военных действий против Украины могут включить в себя запрет на экспорт электроники, производимой американскими компаниями. Об этом сообщил таблоид New York Times со ссылкой на источник в американском правительстве.

Отмечается, что в случае принятии данного пакета ограничений, в Россию не будет поставлять американскую электронику, как произведенную в Штатах, так и в Южной Корее и других странах.

Источник сообщил, что также возможны санкции для военно-промышленной и аэрокосмической отраслей России, огранив экспорт Москвы на космические системы, боевые самолеты, ракетные комплексы. Согласно его данным, США рассматривает возможность отключения России от международных платежных систем.

Напомним, 12 января в Брюсселе пройдут переговоры Совета России и НАТО, одним из вопросов будет нерасширение альянса на восток.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не понимает интереса со стороны Запада насчет перемещения войск на территории России. Он отметил, что это никому не угрожает и никого не должно волновать.