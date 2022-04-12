США испугались нападения на страну националистов «Азова»

Националисты из запрещенного в России украинского батальона «Азов»* могут представлять опасность для США. С таким предупреждением выступил обозреватель The American Conservative Джейсон Морган.

Морган обратил внимание, что неонацисты из «Азова»* демонстрируют такие «стандарты», что говорить об опасности их атаки на Штаты стоит на полном серьезе, написало URA.RU.

«Сегодня мы смотрим на батальон „Азов“*, группу сторонников превосходства белой расы и различных неонацистов, чьи <…> „стандарты“, несомненно, гарантируют, что они тоже однажды направят свое американское оружие против американцев», — написал автор материала.

По мнению Моргана, это может произойти по сценарию, который обернулся терактом 11 сентября 2001 года. «Тогда ненавидящих Америку джихадистов загрузили патронташами и ракетами „Стингер“», — напомнило издание.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты планируют нарастить поставки оружия Украине и прорабатывают с партнерами вопрос предоставления ей систем береговой обороны.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.