У России есть сведения, которые подтверждают, что на Украине реализовывали военно-биологические программы, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, в работе биолабораторий принимали участие иностранные консультанты, а финансирование велось за счет США.

Патрушев подчеркнул, что истинные замыслы и последствия деятельности этих биолабораторий будут установлены в рамках расследования, сообщил RT.

Секретарь Совбеза обратил внимание — власти США боятся, что их исследования, которые проводились на территории постсоветских стран, станут достоянием общественности. Именно поэтому, по его словам, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила том, что к России не должны попасть образцы из биолабораторий, расположенных на Украине.

«США есть чего опасаться», — подчеркнул Патрушев.

Минобороны РФ 7 марта сообщило новые данные по работе биолабораторий на Украине. Согласно информации ведомства, Штаты потратили на их функционирование больше 200 миллионов долларов. Эти объекты были задействованы в американской военно-биологической программе.

Нуланд после этого сообщила, что США пытаются не допустить, чтобы эти биологические лаборатории перешли под контроль ВС РФ. По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, участие США в работе этих лабораторий велось в рамках эпизодической помощи по обеспечению безопасности.